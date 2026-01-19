  1. Inicio
Motociclista perece bajo llantas de rastra en bulevar FFAA

El motociclista quedó bajo el eje trasero de la rastra, Se desconoce cómo ocurrió la tragedia en la capital de Honduras

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 07:18
El Heraldo Videos