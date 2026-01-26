  1. Inicio
Una fuga en jacuzzi provocó muerte de pareja en Tatumbla

La familia de los jóvenes que planeaban casarse y fallecieron en un hotel de montaña en Tatumbla pidió justicia y el esclarecimiento de las circunstancias del hecho.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 09:49
