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Rubén Matamoros dice que muchas personas le dieron la espalda cuando más los necesitaba
El exjugador de Motagua y Olimpia, Rubén Matamoros, se sinceró con EL HERALDO y mencionó que muchas personas con las que esperaba contar en el momento más difícil de su vida no esrtuvieron a su lado.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 12:03
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