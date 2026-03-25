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Congreso Nacional nombra nuevos cónsules durante sesión ordinaria

El 25 de marzo, los diputados del Congreso Nacional de Honduras aprobaron el nombramiento de varios cónsules, en el marco de la sesión ordinaria donde se trataron otros temas legislativos de relevancia nacional.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 12:03
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