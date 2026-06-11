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Revelan detalles sobre los últimos momentos de la chef Sandra Díaz antes de su fallecimiento

Nuevos detalles han salido a la luz sobre las últimas horas de la chef Sandra Díaz antes de su fallecimiento, un caso que continúa generando atención mientras avanzan las investigaciones.

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 14:06
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