Ubican cuadro de Xiomara Castro junto al de Manuel Zelaya en Casa de Gobierno

La Casa de Gobierno de Honduras incorporó recientemente el retrato de la presidenta Xiomara Castro, ubicado al lado del del expresidente Manuel Zelaya, consolidando un espacio simbólico que refleja la continuidad política y la memoria histórica del país. El acto, además de su dimensión protocolaria, genera un mensaje de unidad y reconocimiento del legado del Partido Libertad y Refundación (Libre) en la sede presidencial.