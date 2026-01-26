Primera Legislatura
Nasry Asfura asume la Presidencia sin reconocimiento de Xiomara Castro
El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, tomará posesión del cargo este 27 de enero en el Congreso Nacional, pese a que Xiomara Castro no lo reconoce como su sucesor. La ceremonia se realizará con un formato austero, sin mandatarios extranjeros, y con estrictos protocolos de seguridad para garantizar un traspaso ordenado del poder.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 22:08
