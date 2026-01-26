  1. Inicio
Avanzan los preparativos para la toma de posesión del presidente Nasry Asfura

Los preparativos para la toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura avanzan en su etapa final. La ceremonia se realizará el 27 de enero en el Congreso Nacional, con un formato austero y sobrio. Se implementa un despliegue de seguridad preventivo, con controles de acceso y monitoreo permanente.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 21:09
El Heraldo Videos