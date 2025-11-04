  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Maribel Espinoza solicita a Luis Redondo que la investigue y respete a los medios

La diputada liberal Maribel Espinoza pidió al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que dirija la investigación hacia ella y evite cuestionar a los medios de comunicación sobre la publicación del decreto que extendió las sesiones legislativas.

  • 04 de noviembre de 2025 a las 16:28
El Heraldo Videos