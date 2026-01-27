  1. Inicio
Comienza la era Nasry Asfura en Honduras

Con un acto sobrio y bajo estrictas medidas de seguridad, Honduras se prepara para la juramentación de Nasry Juan Asfura como presidente, en medio de expectativas de un cambio institucional.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 07:38
El Heraldo Videos