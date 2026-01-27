  1. Inicio
Así fue el ascenso político de Nasry Asfura hasta la Presidencia

Con más de 30 años de trayectoria política, Nasry "Tito" Asfura ocupó diversos cargos públicos antes de convertirse en el nuevo presidente de Honduras.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 08:28
El Heraldo Videos