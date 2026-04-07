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Un muerto en un incendio que afectó al puente más antiguo sobre el Canal de Panamá

El incendio en al menos dos camiones cisterna desencadenó una situación de emergencia por la cercanía de varios depósitos de combustible.

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 07:45
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