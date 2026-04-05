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El Papa León XIV anuncia una vigilia de oración por la paz el próximo sábado en el Vaticano

El Papa León XIV convocó a una vigilia de oración por la paz que se realizará el próximo sábado en el Vaticano, invitando a fieles de todo el mundo a unirse espiritualmente para pedir el fin de los conflictos, la reconciliación entre los pueblos y el respeto a la dignidad humana.

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 14:49
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