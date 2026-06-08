  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Edificio se desploma segundos después de terremoto en Filipinas

Más de 130 réplicas han sido registradas desde el terremoto, aumentando la preocupación entre la población afectada.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 09:00
El Heraldo Videos