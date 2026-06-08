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Edificio del Mindanao National High School se derrumba frente a estudiantes

El fuerte movimiento telúrico provocó daños en escuelas, centros comerciales y servicios básicos en varias regiones del país.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 09:07
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