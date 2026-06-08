  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Así se sintió el terremoto de 7.8 en Filipinas deja 19 muertos

La escuela de Glan, en Sarangani, Filipinas, sacudida por un terremoto de magnitud 7.8 en plena jornada escolar.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 08:23
El Heraldo Videos