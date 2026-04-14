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Lookman anota y le devuelve la ventaja global al Atlético ante Barcelona

Atlético de Madrid está enfrentando al Barcelona por los cuartos de final de la Champions League. (Los colchoneros ganan 3-2 el global).

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 14:04
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