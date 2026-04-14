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Testigo en juicio político revela intento de sustracción de USB con diseños de actas electorales
Testimonio clave en el juicio político contra funcionarios del CNE y el TJE en el Congreso expone presunta irregularidad con una USB que contenía diseño de actas electorales a nivel nacional. Aquí los detalles
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 13:15
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