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Usan entrevista de Ochoa como prueba en juicio por boicot electoral

El segundo testigo del juicio político contra autoridades del CNE y del TJE dice que hubo plan para boicotear elecciones y presenta como prueba entrevista de Marlon Ochoa en la que asegura que no validará las elecciones aunque le pongan una pistola en la cabeza.

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 13:14
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