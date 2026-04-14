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Presentan video de llamada entre Mel y Ochoa en juicio por supuesto boicot

En el juicio político, presentan un video de una llamada entre Mel y Marlon Ochoa, donde él afirma que no firmaría la declaratoria electoral. El segundo testigo cuestionó que Marlon respondiera a instrucciones partidistas estando dentro del CNE

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 14:41
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