Lluvias causan fuerte tráfico en la capital

Las intensas lluvias registradas en Tegucigalpa y Comayagüela generaron largas filas de vehículos y complicaron la circulación en zonas como el bulevar Fuerzas Armadas, La Hacienda y el anillo periférico

  • 07 de octubre de 2025 a las 16:10
El Heraldo Videos