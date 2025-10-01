  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Fallece Jenifer Rivas, presentadora hondureña y creadora de contenido, en Tegucigalpa

La presentadora hondureña Jenifer Rivas fue encontrada sin vida en su habitación, en la colonia Estanzuela de Tegucigalpa. Horas antes había compartido videos en sus redes sociales. Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre su repentina muerte.

  • 01 de octubre de 2025 a las 18:10
El Heraldo Videos