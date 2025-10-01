Semana Morazánica
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Fallece Jenifer Rivas, presentadora hondureña y creadora de contenido, en Tegucigalpa
La presentadora hondureña Jenifer Rivas fue encontrada sin vida en su habitación, en la colonia Estanzuela de Tegucigalpa. Horas antes había compartido videos en sus redes sociales. Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre su repentina muerte.
Redacción El Heraldo
seguir +
01 de octubre de 2025 a las 18:10
El Heraldo Videos
Videos
Aspirante a diputado niega haber cedido su candidatura a Jorge Cálix
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Real España logró la hazaña ante Plaza Amador y clasifica a semis de Copa Centroamericana
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Roberto Contreras se retracta y asegura que seguirá con su reelección sin entregarse al MP
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Arnold Serrano, primer ahogado de la Semana Morazánica, ingresó a zona prohibida
Jefry Sánchez
Videos deportes
Barcelona no supo aprovechar la localía y terminó cayendo ante PSG en Champions League.
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Mario “Chano” Rivera propone salario de un lempira al mes si llega a la presidencia de Honduras
Jefry Sánchez
Videos entretenimiento
“Supremo” sorprende con Juninho y Joao en el partido de tiktokers Honduras vs Guatemala
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Flujo vehicular en la CA‑5 aumenta con inicio de la Semana Morazánica
Marbin López
Videos deportes
Seguidor de Motagua llega con look de Rey Mysterio para apoyar al Ciclón
Grupo OPSA
Videos deportes
Diego Rodríguez viaja para apoyar a La Liga y descarta interés en la Selección
Grupo OPSA