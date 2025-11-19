  1. Inicio
Miss Honduras deslumbra en la preliminar con su pasarela en traje de baño

Alejandra Fuentes destacó con una pasarela firme y segura en la preliminar de Miss Universo, ofreciendo una presentación en traje de baño que consolidó su buen desempeño rumbo a la gala final.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 23:26
