Entrenador de Haití reconoce superioridad de Honduras tras dura derrota

El técnico Sébastien Migné admitió que Honduras demostró un gran nivel en el partido y les dio “una gran lección” tras la derrota sufrida en casa.

  • 13 de octubre de 2025 a las 22:10
El Heraldo Videos