PARA ELECCIONES
Detienen a otro hondureño con TPS; está recluido en Alligator Alcatraz
Durante más de dos décadas, miles de hondureños se beneficiaron del TPS, lo que les permitió trabajar, conducir legalmente y acceder a la jubilación.
Redacción El Heraldo
seguir +
08 de octubre de 2025 a las 09:10
Videos Honduras
Dos ciclones tropicales podrían impactar a Honduras a finales de octubre
Rodiney Cerrato
Videos
Lluvias causan fuerte tráfico en la capital
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Gerardo Torres enfrentará demanda internacional, según anuncia Nasralla
Rodiney Cerrato
Videos entretenimiento
“Supremo” y su equipo se accidentan en carretera de Olancho
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Denuncian al vicecanciller hondureño por mostrar en redes la imagen de una menor
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Carretera a Mateo y Lepaterique sigue en el abandono pese a las protestas de vecinos
Marbin López
Videos Honduras
Caos vial regresa a Tegucigalpa después del feriado morazánico
Rodiney Cerrato
Videos
Cuatro fallecidos, incluidos un niño, en accidente de madrugada en la carretera hacia Danlí
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Denuncian ante el Conadeh al vicecanciller Torres por publicar una niña en redes
Cortesía
Videos Honduras
Endurecimiento de leyes migratorias en EE UU pone en riesgo el voto de hondureños en el exterior
Jefry Sánchez
Videos Honduras
La OPS advierte sobre la fragilidad del sistema de salud en Honduras
Jefry Sánchez