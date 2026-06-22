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Vozinha: atajó todo ante España y su vida cambió para siempre

El portero de Cabo Verde lloró tras el empate ante España en el Mundial 2026 y reveló el sueño que no pudo cumplir con su madre.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 11:05
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