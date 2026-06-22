  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Locura argentina en Dallas: banderas, cantos y pasión

Miles de aficionados argentinos convierten las calles de Dallas en una fiesta albiceleste, con banderas, cánticos y una pasión desbordante que anticipa el apoyo incondicional a su selección en una nueva jornada mundialista.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:57
El Heraldo Videos