  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Pedro Troglio y la conexión especial que creó con Honduras

En Tictac de EL HERALDO, el entrenador argentino respondió con sinceridad y emoción, recordando los momentos y las personas que marcaron su conexión con el país.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 20:55
El Heraldo Videos