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Pedro Troglio revela lo que realmente importa al final del camino

En una conversación íntima en Tictac de EL HERALDO, el técnico argentino reflexionó sobre la vida, las prioridades y aquello que trasciende más allá del fútbol.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 20:58
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