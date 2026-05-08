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Pedro Troglio se conmueve al recordar la pérdida de sus padres

En una emotiva entrevista con EL HERALDO, el técnico argentino habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de sus padres y el impacto que dejó en su corazón.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 14:22
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