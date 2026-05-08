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Los pequeños placeres que hacen sonreír a Pedro Troglio sin esfuerzo

En Tictac de EL HERALDO, el técnico argentino nos compartió esos momentos simples, cotidianos y personales que le sacan una sonrisa genuina.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 14:22
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