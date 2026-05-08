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Más allá de la cancha: Pedro Troglio revela quién es realmente

En una conversación sincera y sin filtros en Tictac de EL HERALDO, el argentino habló de su vida, sus emociones, sus recuerdos y las experiencias que han marcado su camino dentro y fuera del fútbol.

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 14:10
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