Ciudadanos exigen hechos y no palabras al nuevo Congreso

En la primera sesión de la legislatura 2026-2027, diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal prometieron un Congreso Nacional más ágil, dinámico y eficiente.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 11:01
