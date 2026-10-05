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“Cartel del Diablo” opera en montañas de Yoro y Francisco Morazán

De Yoro a Francisco Morazán. El denominado “Cartel del Diablo” mantiene operaciones en zonas montañosas y, según fuentes de inteligencia, cuenta con unos 70 miembros.

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 12:10
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