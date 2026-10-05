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Atlántida registra alta cifra de positividad en pruebas de alcoholemia

En alerta Conapremm por alta cifra de positividad en pruebas de alcoholemia en Atlántida, que en un fin de semana ya superó el feriadón del año 2025.

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 12:10
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