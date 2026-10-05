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Terminal de Villa Adela, en Tegucigalpa, se prepara para mayor afluencia de viajeros

La terminal de transporte de Villa Adela, en Tegucigalpa, opera con normalidad, pero se prevé un aumento en el flujo de viajeros a partir del miércoles por el inicio del asueto de la empresa privada.

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 12:10
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