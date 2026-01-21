  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Ambiente dentro del Congreso Nacional previo al inicio de la sesión

Minutos antes del inicio de la sesión legislativa, el Congreso Nacional de Honduras presenta un ambiente de concentración y preparación, con diputados y personal acreditado atentos a los procedimientos oficiales. La expectativa marca la antesala de la instalación de la Junta Directiva Provisional y el inicio formal de las funciones del nuevo período legislativo 2026-2030.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 11:01
El Heraldo Videos