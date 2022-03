¿Cómo lograr el ‘divorcio perfecto’? Un experto explica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El divorcio es un evento emocional difícil, que no solo atañe un proceso legal, también deja abierto un surco a la transformación personal, familiar y social.Desde esa óptica, Antonio Escobar, psicólogo clínico en atención individual y de pareja, sugiere simples pero eficaces consejos que lo guiarán hacia una separación enfocada en el bienestar de todos los involucrados.

Por ejemplo, no hable de divorcio a menos que esté determinado. “Utilizar esa palabra como amenaza o ultimátum sólo creará más problemas. Si alguien no está seguro de que divorciarse es lo que quiere, probablemente no es el momento para estar discutiendo sobre el tema”, apunta Escobar.

