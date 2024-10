¿Hacer ejercicio en ayunas es bueno o malo? Se lo explicamos

1

Tegucigalpa, Honduras.- El adagio popular sostiene que hacer ejercicio en ayunas por las mañanas y desayunar después del entrenamiento es la fórmula ideal para quemar grasa y perder peso, bajo la premisa de que el organismo utiliza la grasa acumulada como su principal fuente de energía.

No obstante, esta idea, aunque extendida y aceptada, no es del todo precisa. Si bien existe una base real detrás de esta afirmación, no es tan definitiva como se ha popularizado.