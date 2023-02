Claves para disfrutar de una sexualidad responsable

Hablar con naturalidad del tema es el primer paso. “No debe ser un tabú y tampoco tiene por qué tratarse como algo impropio. Hacer preguntas a las personas indicadas (al médico, al psicólogo o a nuestros propios padres) para aclarar cualquier tipo de duda no debería causar problema alguno”, introduce la especialista.



Explorar la sexualidad libremente, con cuidados y precauciones en el momento correcto, es otro punto importante de rescatar. “Experimentar y vivir situaciones sexuales, siempre y cuando sean lícitas, es su derecho, recordando que no debemos forzarlas ni permitir que nadie la(o) presione, afecte sus emociones o ignore cualquiera de sus decisiones”, recalca.



Por otra parte, cuidar de la salud una vez que se da pie a la vida sexual es fundamental, ya que con ello también inician algunas responsabilidades relacionadas al tema. “Hay riesgos claros, por ejemplo, contraer infecciones de transmisión sexual (tan delicadas como el Virus del Papiloma Humano —VPH— y el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida —VIH—), además de las posibilidades de desarrollar embarazos no planificados”, rescata la doctora.



Siguiendo con este último punto, la especialista advierte que es básico, una vez que se decide involucrarse sexualmente con alguien, tener conocimiento de los métodos anticonceptivos y de barrera, debido a que actualmente existen diversas opciones para protegerse.