Secuelas emocionales de crecer con padres adictos

Esta lucha se suele instalar en el silencio de un hogar disfuncional que, en la mayoría de los casos, repercute en los más pequeños de la familia, marcando huellas que aunque no suelen ser perceptibles a simple vista, están allí.

Generalmente, vivir en la continua zozobra de no saber en qué estado volverá a casa su progenitor crea un estado de alerta y un miedo que no cesa.

En este contexto, “los niños se ven forzados a asumir roles que no les corresponden, convirtiéndose en cuidadores de sus propios padres o en muchos casos de sus hermanos menores”, continuó la entrevistada, quien también destacó que esta “obligación” de abandonar su niñez para convertirse en un adulto prematuro provocará un impacto irreversible en el desarrollo psicológico de los hijos.

12

Otro punto importante es el sentimiento de culpa que se genera en estos niños.

13

“Al no comprender la enfermedad de la adicción, muchos se culpan a sí mismos por la conducta de sus padres, creyendo que si fueran ‘mejores hijos’, su madre no necesitaría beber o su padre no escaparía en busca de drogas. Esta percepción distorsionada de la realidad construirá una identidad basada en la insuficiencia y el rechazo”, finalizó Maradiaga.