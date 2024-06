Onboarding digital para potenciar la integración del recurso humano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Iniciar un nuevo trabajo es un gran reto, la mente se nubla con preguntas como ¿seré capaz?, ¿lograré el desempeño que esperan de mí?, ¿le caeré bien a mis compañeros?, ¿me equivocaré al no entender algo?... Y así se acentúa una deriva que puede profundizarse más si la empresa no brinda el entorno adecuado para integrar al nuevo recurso humano.

El onboarding para empresas es el que facilita la incorporación de los nuevos colaboradores en un ambiente que genere confianza, conocimiento y satisfacción.

Este método no es nuevo, realmente está presente en el ecosistema laboral desde la década de los 80, pero, como sucedió en muchas otras facetas de la vida, se ha visto potencializado tras la pandemia del covid-19, cuando el trabajo presencial no era una opción para todas las empresas.

El onboarding se apoya en las herramientas digitales para facilitar los procedimientos de contratación y adaptación. Esto implica que no sea necesaria la presencialidad para cumplir con los requisitos documentales del nuevo puesto, ni para conocer los misión, visión y valores de la compañía.

El empleado podrá conocer desde antes de iniciar su trabajo, cómo es la cultura organizacional, su rol y sus compañeros, lo que contribuye a que nazca desde fases tempranas del nuevo empleo un sentimiento de apropiación, porque su entorno laboral no es algo que irá descubriendo a prueba y error, el colaborador tendrá una base de conocimiento que le permitirá sentirse incluido.

La familiaridad que sienta el empleado dentro de la empresa, la percepción que tenga sobre el valor que aporta y la valoración que se hace de su trabajo, así como el desarrollo profesional que le ofrece su empleo, son factores determinantes para que decida quedarse.

Pero si los procesos iniciales son esquivos, poco claros incluso desde el anuncio de vacantes y más que todo generales a medida avanza el interés del aspirante y el contratador, la idea que se crea sobre la empresa será vaga, poco fiable, lo que puede crear una desconfianza inicial que se agravará si los meses siguientes son más bien de comunicación escasa.

Ante esto, debe valorar que alrededor del 90% de los trabajadores deciden irse o no de una empresa en los primeros seis meses. Los procesos de rotación constantes no son de beneficio para la empresa y derivan en un desgaste en el resto de empleados que no logran conformar un equipo estable.