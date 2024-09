¿Colega difícil? Sepa abordarlo

Tegucigalpa, Honduras.- En la gran mayoría de las empresas suele haber todo un elenco de personajes: el colaborador líder, que constantemente empuja al equipo a terminar un proyecto; el sabelotodo, que se cree más inteligente que los demás; el recién contratado, que permanece en silencio durante cada reunión; y el detractor, que encuentra fallas en cada idea. Lidiar con personalidades diversas no es fácil, pero es crucial.

Al confrontar a un jefe o colega difícil, concéntrese en sus propios sentimientos y no en las acciones de la otra persona.Al comenzar un nuevo trabajo, tómese el tiempo para preguntar a sus colegas sobre sus preferencias de comunicación.

Si es posible, consulte a una parte neutral (idealmente no a otro compañero de trabajo) que pueda evaluar objetivamente la situación.

Por ejemplo, en lugar de decir: “Siempre me interrumpes cuando hablo”, trate de expresar: “Me siento frustrado cuando no puedo terminar de compartir mis pensamientos u opiniones”.

A veces, evitar conflictos en el lugar de trabajo se reduce a saber manejar los diferentes tipos de personalidad. Un colega puede requerir una amplia interacción social para sentirse comprometido, mientras que otro puede preferir mantener separada su vida laboral y personal. Aprender y aceptar cómo se desenvuelve el resto del equipo puede propiciar el éxito no solo grupal, sino también empresarial

Conflicto, esta es la palabra que surge con frecuencia cuando alguien no asume la responsabilidad que le corresponde dentro de un grupo. Las consecuencias de esta falta de responsabilidad son claras: si no se acepta este rol, la gestión de las tareas se ve afectada, no se resolverán los obstáculos y, por lo tanto, se ralentizará o incluso detendrá la evolución de los miembros del equipo.

Si no se establecen estándares de honestidad y transparencia, el equipo puede enfrentar graves consecuencias por tener a una o varias personas que no reconocen sus errores.