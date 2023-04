¿Qué cosas no se deben hacer en Semana Santa, según la Biblia?

Otras de las actividades que se suman es la de no tener relaciones sexuales, no celebrar bodas y no clavar clavos , durante Semana Santa. Sin embargo, la mayoría de las prohibiciones se dan en el transcurso del Viernes Santo.

Las menos conocidas y que no son tan populares hoy en día: no clavar clavos, pues según la creencia representa el sufrimiento de Jesús en la cruz; no bañarse durante el Viernes Santo y no escuchar música a alto volumen.

Asimismo, se suma el no comer carne roja, sino que debe ser reemplazada por otros alimentos; incluso en algunas culturas se hace ayuno durante el día.