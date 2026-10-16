Vecinos del Juana Laínez deben circular con precaución por trabajos en la red de agua potable

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) realiza trabajos en la red de agua potable del sector Juana Laínez, en Tegucigalpa, como parte de un proyecto para reducir las pérdidas de agua en el sistema. Las labores forman parte del proyecto de Obras Hidráulicas y Reducción de Agua No Facturada, correspondiente al lote 1. La intervención busca disminuir la cantidad de agua que se pierde durante su distribución y mejorar las condiciones del servicio en las viviendas de la zona.

De acuerdo con la información divulgada por la UMAPS, los trabajos también están orientados a mejorar la calidad y la presión del agua que llega a los hogares. Las cuadrillas municipales trabajan de lunes a viernes, en un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Mientras que los sábados, las labores se desarrollan de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante estos días y horarios, los vecinos deben tomar precauciones al circular por el sector, debido a la presencia de personal y equipos que ejecutan las obras. Quienes transiten por la zona también pueden considerar rutas alternas mientras duren los trabajos, especialmente si necesitan desplazarse durante las horas de intervención.