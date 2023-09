UMAPS cortará el suministro a las juntas de agua que están morosas

“Como les ha ido bien con el negocio de vender agua y no pagarla, se quedan en las juntas por muchos años e incluso, algunas se volvieron prestamistas con el dinero no pagado a UMAPS”, argumentó.

“Algunas juntas cobran y el dinero no lo transfieren a la UMAPS, es de destacar también que muchas no tienen personería jurídica que es un requisito del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)”.

En sus declaraciones, indicó que dieron prioridad a las juntas con más deuda a través de notificaciones, también explicó que, aunque aún no realizan cortes, los mismos llegarán.

“La gente pobre sí ha pagado, no merecen que les cortemos, pero sí no se ponen al día vamos a proceder, dirán que somos unos bárbaros y atacarán porque quizás el habitante no se da cuenta que no nos han pagado”, notificó.

Sobre el mal servicio brindado por algunas juntas, el coordinador comercial invitó a los afectados a llegar o llamar a la UMAPS para reportar la falta del suministro.