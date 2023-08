Inicia licitación para megaproyecto en Los Jucos; vecinos, escépticos

El hueco que está en la calle de adoquín, además de poner en peligro a los alumnos del jardín, también amenaza a unas casas que podrían caer si esta falla no se repara a tiempo.

“Esta gente (de la Alcaldía) es inconsciente, saben que traemos a nuestros niños a clases y no se dignan en buscarnos una solución, eso solo está para soplarlo y que se caiga”, dijo con indignación Waleska Zelaya, madre de familia.

Cabe destacar que al lado de este socavón hay un jardín de infancia para niños , el cual peligra si este enorme agujero no se repara a tiempo.

Por lo que el rotativo de esta sección no pudo consultarle más sobre el proyecto ni ultimar detalles que podrían beneficiar al sector.Algunos ingenieros civiles consideran que “esto debería ser una prioridad y no estar jugando con la integridad de las personas”.

“Esta es una irresponsabilidad, si la Alcaldía no ha actuado, considero que es un tema tan importante como el de reparar una calle, no se puede jugar con estas personas y es algo que no debería tener mucho trámite”, comentó Carlos Lagos, ingeniero civil.

Por ahora, los vecinos quedarán expectantes sobre el proceso de licitación y el inicio del proyecto.