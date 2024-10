Roban piezas de velero “Rosalinda” y sigue sin terminarse

1

Tegucigalpa, Honduras.- Un robo de piezas sufrió el velero “Rosalinda” sin siquiera haber tocado mar y aun sin concluir su construcción, según informó´su propietario Marlon Martínez.

Martínez reveló que se encontraba en la construcción de un nuevo troco por recomendación de la Fuerza Naval, por lo que se vio obligado a solicitar un préstamo bancario para la compra de materiales y así fabricar el nuevo “troco”.

“El troco se dañó y siguiendo la recomendación que me dio la Naval hicimos este nuevo troco para poder mover el barco, entonces se hizo la cotización del material y todo se invirtió más de 60.000 lempiras en solo material, pero lastimosamente hace como semana y media, pues me robaron parte de material, no puedo acabar el troco porque me quedé sin fondos, quién sabe, sabe que es carísimo”, declaró el apesarado dueño.

Del mismo modo, aseguró que él mismo y la comunidad saben quién es el responsable del robo, pero afirmó que no tiene contemplado poner la denuncia a las autoridades.

“Yo sé quién es, la comunidad sabe quién es, pero, pues yo soy cristiano, soy testigo de Jehová y entonces si aquí las cosas se manejan de otra manera de un modo distinto, entonces yo quiero estar un poco aparte de eso”, reveló Martínez.

Del mismo modo, aseguró que realizó ajustes en la quilla del barco luego que una persona desde España se contactó con él para realizar ajustes en su velero.

“Por internet me contacté con una persona que me dio las especificaciones y las medidas en base al velero de esta nueva quilla, entonces y así poderlo bajar, va a quedar mucho más bajo y así poder llevarlo”, declaró.

Tras ser movido de la colonia El Reparto de la capital, lugar donde la embarcación estaba varada y ser llevado hasta otro sector, Marlon Martínez confía que “Rosalinda” será puesto en mar abierto.