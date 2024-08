Velero “Rosalinda” tendría que ser destruido debido a falta de apoyo para trasladarlo

Más adentrado en la historia detrás del velero, Marlon relató cómo surgió la idea de construir esta embarcación y su sueño de poder navegar en ella después de varios años de experiencia en la elaboración de este tipo de proyectos y otras construcciones.

“Es algo que planeé por seis años y ya después el año pasado, para los últimos días de octubre, fue cuando se inició con los arcos del velero y llevar a cabo todo el trabajo que pueden ver”, describió Martínez.

“Yo realicé el diseño, lo descargué de Internet, entonces ya después hice modificaciones porque no puedes hacerlo igual a un plan original de otro país. Yo he participado en varias construcciones, he vivido eso y tengo un poquito de experiencia en cuanto a construcción”, agregó.

Posteriormente, narró con mucho sentimentalismo la razón del nombre del velero: “Ella (Rosalinda, su esposa) es la que me ha dado todo este tiempo, sería injusto de mi parte negarle el nombre, de ponerle todo este tiempo”.