¿Cuáles son los pasos y requisitos para ser un bombero voluntario en la capital?

Otros requisitos son tener como mínimo 18 años de edad, no padecer de ninguna enfermedad crónica y estar en perfecta condición física, con esto lo que se busca es que los aspirantes puedan realizar de forma segura el entrenamiento sin poner en peligro la vida de nadie.

Los voluntarios son capacitados para atender incendios de toda índole, tanto estructurales como forestales, rescatar personas y animales en todo tipo de circunstancias, entre otras maniobras.

Por último, los estudiantes que durante el período de tiempo que dura el curso no muestren tener las aptitudes necesarias, no aprobarán. Los ciudadanos que se inscriban al curso no tendrán que pagar nada, ya que es totalmente gratuito.